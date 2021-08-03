Из-за финансовой нестабильности Украина не сможет ежегодно проводить саммит «Крымской платформы», поэтому ищет поддержки в ООН. Об этом 3 августа в комментарии УНН рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров

«Мы всегда это делали»: представитель Госдепа Кент пообещал новые провокации США в Крыму © © REUTERS / Yoruk Isik

При этом она отказалась раскрыть объем ресурсов, потраченных на проведение саммита. МИД Украины планирует по итогам провести соответствующие подсчеты.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что все усилия Украины по присоединению Крыма являются нелегитимными и воспринимаются Москвой как «угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации».