«Президент очень хочет, чтобы этот формат был ежегодным. Ясно, что такого ресурса, такого уровня и масштаба мероприятия делать ежегодно не представляется возможным. Но мы будем думать, как и куда "парковать" Крымскую платформу. Возможно, это будет высокий сегмент в рамках ООН ежегодно в сентябре, ГА ООН. Поэтому будем думать над форматами», — сказала Джапаров.
При этом она отказалась раскрыть объем ресурсов, потраченных на проведение саммита. МИД Украины планирует по итогам провести соответствующие подсчеты.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что все усилия Украины по присоединению Крыма являются нелегитимными и воспринимаются Москвой как «угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации».