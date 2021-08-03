Моисеенко рассказал, что сам служил в армии, ведь в Советском Союзе это не обсуждалось, но не хочет, чтобы его сын, которому как раз исполнилось 18 лет, отправился служить, потому что политическая ситуация другая.
«Я не знаю, если бы не было ситуации, которая сейчас происходит, может быть, я бы и не возражал. Сейчас я возражаю», — сказал юморист.
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Владимир Моисеенко — украинский юморист, знаменитый выступлениями в дуэте «Кролики» с Владимиром Данильцом. Народный и заслуженный артист Украины, лауреат премии Аркадия Райкина.