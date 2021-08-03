Украинский юморист Владимир Моисеенко, известный как участник дуэта «Кролики» с Владимиром Данильцом, на днях стал гостем YouTube-программы «Снежная лавина» Снежаны Егоровой. В разговоре с ней артист заявил, что не готов отправить своего сына в украинскую армию

Моисеенко из «Кроликов» ответил, есть ли будущее у Украины © скриншот видео "Россия 1"

«Я не знаю, если бы не было ситуации, которая сейчас происходит, может быть, я бы и не возражал. Сейчас я возражаю», — сказал юморист.

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Владимир Моисеенко — украинский юморист, знаменитый выступлениями в дуэте «Кролики» с Владимиром Данильцом. Народный и заслуженный артист Украины, лауреат премии Аркадия Райкина.