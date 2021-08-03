Вашингтон стремится нанести удар по российскому дипломатическому присутствию в США. Об этом 3 августа заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, говорится на Facebook-странице посольства

Посол России в США потребовал у Вашингтона уважения к Москве © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Американские партнеры бьют по нашим семьям, давая одному члену семьи визу и одновременно отказывая в таковой даже детям! Где же пресловутое американское уважение к семейным ценностям?» — возмутился Антонов.

Посол сообщил, что Россия действует четко в соответствии с правилами страны пребывания и заблаговременно направляет документы на получение и продление разрешения на въезд.

По его словам, еще более 30 новых сотрудников дипломатического ведомства не могут въехать в США, поскольку им не выдают визы в американском посольстве в Москве. А некоторые ожидают решения Госдепартамента по визовым запросам с мая 2020 года.

По мнению Антонова, США намеренно ввели трехлетний лимит на пребывание сотрудников российского посольства и порекомендовали им покинуть страну до 3 сентября 2021 года. Таким образом Вашингтон пытается «нанести дополнительный удар по российскому дипприсутствию». Антонов предполагает, что Вашингтон не планирует продлевать дипломатам визовые документы.

Ранее США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну. Речь идет о сотрудниках посольства, у которых истекает срок действия виз. Им предложили уехать до 3 сентября или продлить визы. По словам главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, Вашингтон не ставил цель эскалации ситуации.