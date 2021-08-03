Украинский юморист Владимир Моисеенко, известный как участник дуэта «Кролики» с Владимиром Данильцом, на днях дал интервью ведущей Снежане Егоровой, где поделился своим взглядом на состояние современной украинской культуры. Полностью видео можно увидеть на платформе YouTube

«Включить мозги»: Данилец из «Кроликов» ответил на вопрос про Крым © commons.wikimedia.org, Вадим Чуприна

«Я считаю, что самое глупое словосочетание, которое только может быть — это "управление культурой". Культурой нельзя управлять, невозможно. Это не удалось еще никому и никогда. Людям надо давать образование, и от этого у них вырастет уровень культуры», — заключил Моисеенко.

Ведущая уточнила, связано ли общее падение уровня культуры с активным насаждением украинского языка в том числе в учебных заведениях, но Моисеенко заявил, что причина совсем не в этом.

Он уверен, что украинский за 10-12 лет школы можно выучить, и вспомнил, как сам писал сочинения на родном языке. Проблема, считает юморист, не в языке или его навязывании, а в образовании на уровне «галочек "да", "нет", "не знаю"», которое сделало молодые поколения неспособными связать всего несколько слов в предложение.

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Владимир Моисеенко — украинский юморист, знаменитый выступлениями в дуэте «Кролики» с Владимиром Данильцом. Народный и заслуженный артист Украины, лауреат премии Аркадия Райкина.