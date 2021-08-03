Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива 2 августа в своем Facebook отреагировал на действия Службы безопасности (СБУ), заблокировавшей деятельность общественной организации «Патриоты - За жизнь», основателем которой он является

СБУ нейтрализовала связанную с Кивой группировку — СМИ © Илья Кива/Telegram Олегу Ширяеву, дает показания о том, что его запугали сотрудники СБУ.

«Вы безбожные бл…и в погонах! Желаемое выдаете за действительное. Моя организация жива, и сколько бы вы грязи на нее не налили, ничего не изменится. Свидетель, на чьих показаниях вы выстроили свою лживую позицию, на тех показаниях, которые вы выбили из него, сейчас уже в Генеральной прокуратуре. Этот человек дает объяснение. Он записал видеообращение, где четко указал, как вы его выкрали, как вы ему угрожали и как вы его собирались ликвидировать», — заверил Кива.

Он пригрозил, что жизнь сотрудников СБУ «закончится на тюремных парашах».

«Вы ничего не сможете сделать. Вот эти ваши фейковые заявления такие же, как и вашего смешного президента, который собирается высадить миллиард деревьев», — высказал нардеп.

Кива не прокомментировал информацию о недавних обысках по месту жительства членов «Патриоты — За жизнь» и в офисе организации, где, по данным СБУ, нашли холодное оружие, крупную партию каннабиса и инструкцию по подготовке к радикальным действиям.