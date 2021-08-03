Глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов был найден повешенным возле ЖК «Чайка» и с разбитым носом. Об этом 3 августа заявил его друг Юрий в эфире телеканала «Украина 24»

«Судя по тем обстоятельствам, при которых было найдено тело, и по тому, что сотрудники полиции в частной беседе нам сказали, что у него сломан нос… Я подозреваю, что это спецслужбы КГБ. И не один я. Или службы специальных операций, которые работают на режим Александра Лукашенко», — заявил он.

Шишова предупреждало СБУ о якобы агентуре КГБ – друг © politring

Также он сообщил, что в личных беседах об опасности их предупреждали сотрудники Службы безопасности Украины.

Гражданина Белоруссии Виталия Шишова, который накануне пропал в Киеве, нашли повешенным в одном из городских парков. Заведено дело об умышленном убийстве. Полиция проверит версию убийства, замаскированного под суицид.