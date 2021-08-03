«Нас сотрудники спецслужбы Украины в негласных частных беседах предупреждали о том, что агентура КГБ в Украине существует, и она увеличивается, в том числе, за счет потока беженцев. Всех беженцев невозможно контролировать… Да, мы знали, что за нами охотятся», — заявил Юрий.
По его словам, Шишов «занимался верификацией этих людей» и «был контрразведкой».
Кроме того, друг Шишова заявил, что на прошлой неделе говорил с ним по телефону, и он заявлял о плохих предчувствиях. Также он просил Юрия позаботиться о его гражданской жене Божене.
Гражданина Белоруссии Виталия Шишова, который накануне пропал в Киеве, нашли повешенным в одном из городских парков. Заведено дело об умышленном убийстве. Полиция проверит версию убийства, замаскированного под суицид.