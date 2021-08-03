Главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова в личных беседах предупреждали об опасности сотрудники Служба безопасности Украины, о чем он рассказывал накануне своей смерти близким. Об этом 3 августа заявил его друг Юрий в эфире телеканала «Украина 24»

«Нас сотрудники спецслужбы Украины в негласных частных беседах предупреждали о том, что агентура КГБ в Украине существует, и она увеличивается, в том числе, за счет потока беженцев. Всех беженцев невозможно контролировать… Да, мы знали, что за нами охотятся», — заявил Юрий.

«Белорусский дом в Украине» обвинил спецслужбы в убийстве Шишова © t.me/Беларускі Дом ва Украіне (БДУ)

Кроме того, друг Шишова заявил, что на прошлой неделе говорил с ним по телефону, и он заявлял о плохих предчувствиях. Также он просил Юрия позаботиться о его гражданской жене Божене.

Гражданина Белоруссии Виталия Шишова, который накануне пропал в Киеве, нашли повешенным в одном из городских парков. Заведено дело об умышленном убийстве. Полиция проверит версию убийства, замаскированного под суицид.