По словам представителей организации, за Шишовым велась слежка, об этом уведомляли полицию.
«Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия!» — написали в паблике.
Кроме того, друг Виталия Шишова Юрий полагает, что он не мог совершить суицид. По его словам, сотрудники полиции в частной беседе сказали, что у убитого сломан нос.
Ранее Виталий Шишов не вернулся с вечерней пробежки, затем его нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.