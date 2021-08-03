Главу «Белорусский дом в Украине» Виталия Шишова убили представители правящего в Белоруссии режима, заявили в Telegram-канале организации 3 августа

Глава «Белорусского дома в Украине» найден мертвым © Открытые источники

«Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия!» — написали в паблике.

Кроме того, друг Виталия Шишова Юрий полагает, что он не мог совершить суицид. По его словам, сотрудники полиции в частной беседе сказали, что у убитого сломан нос.

Ранее Виталий Шишов не вернулся с вечерней пробежки, затем его нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.