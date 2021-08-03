«Я уменьшаю точно на десятки миллионов долларов заработки аптекарей в этой стране. Это 100%. И они меня потенциально могут грохнуть в любой момент. Потому что каждое мое видео о фуфломицинах уменьшает их доход», — заявил врач.
По его словам, из 100% слушающих Комаровского слышат его 15%. То есть они не будут покупать определенные лекарства, которые он не рекомендует. Такой процент аудитории готов поверить, что Комаровский «не продался».
При этом педиатр уточнил, что будет участвовать только в той рекламе, чей продукт он будет использовать лично и советовать своим детям.