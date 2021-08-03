Врач-педиатр, писатель и популярный телеведущий Евгений Комаровский 2 августа в эфире «Украина 24» заявил, что разоблачительные ролики и рекомендательная информация о лекарствах уменьшает заработок украинских аптек на десятки миллионов долларов

Комаровский отказался от врачебной практики из-за украинского языка © Евгений Комаровский/Инстаграм

По его словам, из 100% слушающих Комаровского слышат его 15%. То есть они не будут покупать определенные лекарства, которые он не рекомендует. Такой процент аудитории готов поверить, что Комаровский «не продался».

При этом педиатр уточнил, что будет участвовать только в той рекламе, чей продукт он будет использовать лично и советовать своим детям.