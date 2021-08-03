Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что «Газпром» готов увеличить транзитные обязательства перед Украиной выше текущих, если это будет экономически обосновано. В ответ на это Витренко сказал, что «Газпром» якобы пытается навязать Украине не только транзит, но и покупку газа по завышенным ценам после 2024 года. В «Газпроме» ответили, что никто не предлагал Украине покупать российский газ, а комментарий Миллера был адресован партнерам из стран ЕС, в первую очередь немецким.
Но если какая-то украинская компания заключит контракт с «Газпромом», ее обвинят в измене родине и торговле с врагом, и на этом все закончится, уверен эксперт.
«Поэтому они будут всячески намекать на политизацию российских поставок. С этим и связан этот заход Витренко: мол, Россия делает что-то, от чего Украине будет плохо. Но все, кто более-менее разбирается в газовой сфере, понимают, что это абсурд. Они же сами гордятся, что не покупают газ у «Газпрома». При чем тут мы?» — указал Юшков.
Россия использовала бы свои энергетические возможности в качестве оружия, если бы пригрозила отключить газ в обмен на снятие санкций, но она этого не делает, в отличие от своих западных партнеров, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.