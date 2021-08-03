Если «Нафтогаз» или любая другая украинская компания обратится к «Газпрому» с предложением о прямых поставках газа, он заключит с ней контракт и поставит газ. Со стороны Москвы в этом плане проблем не будет. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Алексей Миллер ранее заявил, что «Газпром» готов увеличить транзитные обязательства перед Украиной выше текущих, если это будет экономически обосновано. В ответ на это Витренко сказал, что «Газпром» якобы пытается навязать Украине не только транзит, но и покупку газа по завышенным ценам после 2024 года. В «Газпроме» ответили, что никто не предлагал Украине покупать российский газ, а комментарий Миллера был адресован партнерам из стран ЕС, в первую очередь немецким.

Но если какая-то украинская компания заключит контракт с «Газпромом», ее обвинят в измене родине и торговле с врагом, и на этом все закончится, уверен эксперт.

«Поэтому они будут всячески намекать на политизацию российских поставок. С этим и связан этот заход Витренко: мол, Россия делает что-то, от чего Украине будет плохо. Но все, кто более-менее разбирается в газовой сфере, понимают, что это абсурд. Они же сами гордятся, что не покупают газ у «Газпрома». При чем тут мы?» — указал Юшков.

Россия использовала бы свои энергетические возможности в качестве оружия, если бы пригрозила отключить газ в обмен на снятие санкций, но она этого не делает, в отличие от своих западных партнеров, заключил собеседник издания.

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