Туалетный юмор: Луценко прилюдно поглумился над Аваковым

«Просто сегодняшнее фото Авакова из итальянских пещер и просто комментарий Луценко», — говорится в посте.
На снимке Аваков стоит в пещере в темных очках. В комментариях Луценко намекает на то, что своды пещеры напоминают кишечник.
«Картина "выход из внутренних органов"», — шутит он.
В июле Верховная Рада уволила Авакова и назначила на его должность депутата парламента от «Слуги народа» и главу правоохранительного комитета Дениса Монастырского. Никто из парламентариев не проголосовал против этого назначения. Уволенный по собственному желанию Аваков никак не прокомментировал отставку, кроме слов благодарности депутатам.