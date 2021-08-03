Туалетный юмор: Луценко прилюдно поглумился над Аваковым

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко высмеял фотографию экс-министра внутренних дел страны Арсена Авакова в пещерах. Об этом 2 августа сообщил Telegram-канал Klymenko Time

Аваков сделал фото, в котором увидели намек на его возвращение © РИА Новости, Сергей Козлов / Перейти в фотобанк

На снимке Аваков стоит в пещере в темных очках. В комментариях Луценко намекает на то, что своды пещеры напоминают кишечник.

«Картина "выход из внутренних органов"», — шутит он.

В июле Верховная Рада уволила Авакова и назначила на его должность депутата парламента от «Слуги народа» и главу правоохранительного комитета Дениса Монастырского. Никто из парламентариев не проголосовал против этого назначения. Уволенный по собственному желанию Аваков никак не прокомментировал отставку, кроме слов благодарности депутатам.