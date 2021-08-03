Главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова нашли повешенным в Киеве. Информация об этом появилась 3 августа на сайте Национальной полиции

Известно, что Шишов вышел на пробежку в понедельник, 2 августа, однако домой больше не вернулся, мужчину искали полицейские, волонтеры, сотрудники СБУ и кинологи. Долгое время не помогала в поисках и информация о местонахождении сотового телефона Шишова.

«С его номера было сделано несколько так называемых глухарей. Больше на связь он не выходил. Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки», — говорилось в сообщении сообщества.

По факту смерти Шишова Национальная полиция инициировала производство по статье «Умышленное убийство». В ведомстве подтвердили, что рассматриваться будет не только версия о суициде, но и об убийстве, впереди опрос свидетелей и проверка городских камер видеонаблюдения.

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«Белорусский дом в Украине» помогает бежавшим на Украину белорусам с поиском съемного жилья, легализацией и трудоустройством. По информации СМИ, организацию также связывают с уроженцем Белоруссии Сергеем Коротких, который в составе батальона «Азов» участвовал в боях в Донбассе и получил украинское гражданство.

В «Белорусском доме в Украине» утверждают, что за Шишовым велась слежка и заявили, что смерть мужчины — попытка запугать белорусскую диаспору на Украине.