Врач-педиатр, писатель и популярный телеведущий Евгений Комаровский заявил, что 50% украинских семей не выдерживают испытание первым ребенком, и в 70% семей дети убивают любовь между мужчиной и женщиной. Об этом 2 августа он заявил в интервью с Василием Головановым на телеканале «Украина 24»

Комаровский отметил, что мужчины должны помогать женщине с общим ребенком уже в момент зачатия. Это важно для того, чтобы участвовать во всех около детских решениях и в будущем сохранить семью. Врач отметил, что многие женщины не допускают отцов к воспитанию, что также является роковой ошибкой. Комаровский объяснил, какие средства от комаров не повредят младенцам © Евгений Комаровский/Инстаграм

«А теперь страшные цифры. 50% семей не выдерживают испытаний первым ребенком. 50% вероятности того, что когда вашему ребенку исполнится год, вы уже разведетесь. А если копнуть глубже, то 70% семей просто теряют любовь. То есть ребенок убивает отношения между мужчиной и женщиной. И люди живут вместе годами только из-за совместного ребенка… Это происходит только потому, что вы не знаете, как себя вести», — заявил он.

Также врач дал совет всем молодым мамам отказаться от идеи разрешать своим детям спать в одной кровати с взрослыми. По его словам, во-первых, это лишает ребенка возможности быть самостоятельным, а во-вторых, убивает естественную интимную тягу между мужчиной и женщиной, что также ведет к раздору.