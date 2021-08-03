Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство по иску депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука к Украине. Об этом 3 августа заявил его коллега по фракции Ренат Кузьмин в своем Telegram

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В середине июня Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на «незаконные действия украинской власти», в частности, он обвинил власти в политической мотивации его уголовного преследования.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.