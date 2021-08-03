«Публикую официальное письмо ЕСПЧ об открытии производства по иску Медведчука к Украине. Как видите, дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства. Похоже, Европейский суд рассмотрит дело Медведчука раньше украинского (суда — ред.), а решение в его пользу может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента», — написал Кузьмин.
В середине июня Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на «незаконные действия украинской власти», в частности, он обвинил власти в политической мотивации его уголовного преследования.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.