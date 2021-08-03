Глава Белорусского дома на Украине - фонда, который занимается поддержкой эмигрировавших из страны соотечественников, Виталий Шишов пропал без вести в Киеве. Об этом 2 августа сообщили в Telegram организации

День в истории. 4 августа: эмигранты из России создали союз за отделение Украины © studrespublika.com

«С его номера было сделано несколько "глухарей", но сейчас связаться с ним не получается», — говорится в посте.

Члены организации пытались найти лидера самостоятельно, однако поиски не увенчались успехом. Сейчас к поискам подключились кинологи. Предположений, что стало причиной исчезновения Шишова, его соратники пока не выдвигали.

В конце июля представитель инициативы бывших белорусских силовиков BYPOL Игорь Макар сообщал, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии приступил к масштабной операции по поимке наиболее влиятельных сторонников оппозиции за рубежом. Она получила название «Трест». По данным активиста, в ней также участвуют сотрудники белорусских посольств и консульств.