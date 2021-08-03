«Независимость Украине досталась в результате политического решения, никаким образом не связанного ни с народным протестным движением, ни с вооруженной борьбой. (…) Так при чем тут Бандера, Петлюра, другая преступная мразь и независимость Украины 1991 года?», — возмутилась Захарова.
Она отметила, что авторов медали следует считать «врагами Украины» и посягателями на ее суверенитет.
Речь идет о награде, которую выпустила одна из частных сувенирных фирм к предстоящему празднику, который отметят на Украине 24 августа. На ней изображены малый герб Украины, который «сокрушает» коммунистическую символику, а с другой стороны — барельефные портреты украинского военачальника времен гражданской войны Симона Петлюры, а также националистов Евгения Коновальца и Степана Бандеры.