Выпущенную к 30-летию независимости Украины памятную медаль с изображением коллаборациониста Степана Бандеры стоит вручать «за особые заслуги по распространению исторической кривды». Об этом 2 августа в своем Telegram написала официальный представитель МИД России Мария Захарова

Ротару и еще 29 звезд: на Украине обнародован список участников концерта ко Дню независимости © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк возмутилась Захарова.

Она отметила, что авторов медали следует считать «врагами Украины» и посягателями на ее суверенитет.

Речь идет о награде, которую выпустила одна из частных сувенирных фирм к предстоящему празднику, который отметят на Украине 24 августа. На ней изображены малый герб Украины, который «сокрушает» коммунистическую символику, а с другой стороны — барельефные портреты украинского военачальника времен гражданской войны Симона Петлюры, а также националистов Евгения Коновальца и Степана Бандеры.