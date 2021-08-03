Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 2 августа а своем Telegram ответила на угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы запустить по России «камни с неба»

Кулеба пригрозил России «камнями с неба» © Facebook, Dmytro Kuleba сыронизировала Захарова.

На днях украинский дипломат назвал возвращение Крыма в состав Украины вопросом времени и предрек России скорый распад. Также он пригрозил РФ «камнями с неба».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина отказалась признать результаты голосования, назвав присоединение полуострова аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.