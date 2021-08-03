«Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от Вооруженных сил Украины», — сыронизировала Захарова.
На днях украинский дипломат назвал возвращение Крыма в состав Украины вопросом времени и предрек России скорый распад. Также он пригрозил РФ «камнями с неба».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина отказалась признать результаты голосования, назвав присоединение полуострова аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.