Экс-глава правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев 2 августа перечислил причины провала Украины в борьбе с «Северным потоком-2», передает «Украинская правда»

Коболев уволен с должности главы «Нафтогаза» — депутат © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк Джо Байдена. Этот «особый статус» украинцы завоевали приверженностью западному миру и успехами в нескольких «болезненных, но критически важных реформах».

«Так что же произошло сейчас? Ответ очевиден — мы потеряли свой особый статус в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения», — заявил Коболев.

Экс-глава «Нафтогаза» объяснил, что с 2016 года вектор движения Украины изменился, после чего произошла главная ошибка, когда Киев сделал ставку на одну из сторон в американских выборах президента.

Он указал, что властям нужно восстановить «особый статус» в Белом доме, чтобы минимизировать влияние «Северного потока-2» на страну.

Коболев добавил, что в настоящее время Украину не ждут на западе, поскольку она является проблемой и угрозой потенциального поражения. Он порекомендовал руководству не искать варианты политического обмена, так как Киеву нечего предложить.

Бывший председатель правления украинской компании заключил, что проигрыш в борьбе за санкции против газопровода продемонстрировал слабость в транзакционной борьбе и назвал единственным выходом реформы, которые позволят снова стать партнером со значимым статусом для США.