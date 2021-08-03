По его словам, в мире обсуждается опасность дефолта в США, которые вынуждены постоянно финансировать дефицит своего бюджета путем увеличения государственного долга. Эксперт отметил, что США снова приближаются к своему лимиту. И если его не увеличить в очередной раз, то «будет дефолт США».
Также он отметил, что понимая опасность, страны начали сокращать долю в долларах своих золотовалютных резервов и в случае дефолта просто перестанут выполнять обязательства.
«Американцы понимают, что если они будут продолжать такую политику, то весь мир, очевидно, не будет готов финансировать их дефицит бюджета, сберегая и предъявляя спрос на доллары. Если такого спроса в мировом масштабе не будет или он пропадет, вообще-то это все закончится для США вероятно плохо», — заявил Суслов.
В настоящее время госдолг США находится на уровне 25,5 трлн долларов и продолжает расти.
Ранее Суслов заявил, что рост цен и инфляция на Украине в будущем выведут на улицы протестующих украинцев, что может привести к смене власти.