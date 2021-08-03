«Правительство загоняет страну в перспективу очень тяжелого кризиса, который, скорее всего, выльется и во внутренние социальные и политические конфликты, возможно и в той или иной мере в смену власти… Применительно к Украине я жду резкого обострения нашего собственного экономического кризиса и соответственно дальнейшего роста цен», — заявил он.
По его словам, дальнейший рост цен в стране неизбежен, поскольку цены в иностранной валюте на импорт растут, а в потребительских товарах на Украине в настоящее время доминирует импорт.
Кроме того, по словам Суслова, в стране наблюдается «разгул монополизма, слабая роль государственного регулирования, слабое исполнение функций Антимонопольным комитетом, разгул коммунальной и другой мафии».
Также Суслов отметил, что на Украине наблюдается иллюзия избытка валюты, что видно по курсу обмена и по большому предложению.
Ранее эксперт-международник Борис Тизенгаузен заявил, что украинцы не выйдут на протесты из-за тарифов, поскольку, по его мнению, украинцы не научились отстаивать свои экономические интересы. При этом он отметил, что оппозиционные к власти политические силы используют тему растущих тарифов для усиления электоральной поддержки.