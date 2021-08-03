Рост цен и инфляция на Украине в будущем выведут на улицы протестующих украинцев, что может привести к смене власти. Об этом 1 августа заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в интервью «Первому Козацкому»

«Правительство загоняет страну в перспективу очень тяжелого кризиса, который, скорее всего, выльется и во внутренние социальные и политические конфликты, возможно и в той или иной мере в смену власти… Применительно к Украине я жду резкого обострения нашего собственного экономического кризиса и соответственно дальнейшего роста цен», — заявил он.

На Украине цены на продукты стремительно растут: что подорожало больше всего © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, по словам Суслова, в стране наблюдается «разгул монополизма, слабая роль государственного регулирования, слабое исполнение функций Антимонопольным комитетом, разгул коммунальной и другой мафии».

Также Суслов отметил, что на Украине наблюдается иллюзия избытка валюты, что видно по курсу обмена и по большому предложению.

Ранее эксперт-международник Борис Тизенгаузен заявил, что украинцы не выйдут на протесты из-за тарифов, поскольку, по его мнению, украинцы не научились отстаивать свои экономические интересы. При этом он отметил, что оппозиционные к власти политические силы используют тему растущих тарифов для усиления электоральной поддержки.