По словам Добронравова, когда в родном Таганроге его попросили выступить в прямом эфире, люди звонили и рассказывали, как «Сваты» повлияли на их жизнь.
В частности, женщина поделилась в эфире, что ее сын, который родился немым, начал говорить, после того как посмотрел сериал. Также в эфир позвонил отец 11-летнего мальчика, страдающего лейкемией. По его словам, врачи констатировали у его сына улучшение здоровья после просмотра «Сватов».
Добронравов подчеркнул, что дело не в «Сватах», а в родительской любви и вере, однако люди верят и в чудодейственную силу сериала, поскольку это добрая, лишенная негатива история, объединяющая страны и поколения.