Сериал «Сваты» «Квартала-95» помогает людям в трудных ситуациях верить в лучшее и находить силы для борьбы с проблемами. Об этом актер Федор Добронравов на днях рассказал в интервью «Московскому комсомольцу»

Кравченко подвела итоги «Сватов»: поклонники сериала недовольны © Татьяна Кравченко/Инстаграм рассказывали, как «Сваты» повлияли на их жизнь.

В частности, женщина поделилась в эфире, что ее сын, который родился немым, начал говорить, после того как посмотрел сериал. Также в эфир позвонил отец 11-летнего мальчика, страдающего лейкемией. По его словам, врачи констатировали у его сына улучшение здоровья после просмотра «Сватов».

Добронравов подчеркнул, что дело не в «Сватах», а в родительской любви и вере, однако люди верят и в чудодейственную силу сериала, поскольку это добрая, лишенная негатива история, объединяющая страны и поколения.