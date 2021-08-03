Украинскому руководству нефтегазового комплекса нужно работать над тем, чтобы сделать условия транзита по украинской ГТС более привлекательными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Дагмар Миронова: Странно, что транзит российского газа через Украину обсуждался не с Россией © old.polit.msu.ru

Однако то, что «Газпром» планирует сократить транзит, по словам Марунича, давно общеизвестный факт. Поэтому, пояснил он, глава оператора ГТС Украины должен предложить «Газпрому» конкурентные привлекательные условия транзита через украинскую территорию.

«Прямо сейчас уже ничего не сделаешь, но после окончания срока текущего контракта можно попытаться подписать какой-то новый контракт с приемлемыми условиями для двух сторон», — сказал Марунич.

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