Эксперт отметил, что «Газпром» не собирается прекращать транзит газа через Украину, поэтому украинские чиновники зря обвиняют «Газпром» в том, что тот якобы не хочет бронировать дополнительные мощности украинской ГТС.
Однако то, что «Газпром» планирует сократить транзит, по словам Марунича, давно общеизвестный факт. Поэтому, пояснил он, глава оператора ГТС Украины должен предложить «Газпрому» конкурентные привлекательные условия транзита через украинскую территорию.
«Прямо сейчас уже ничего не сделаешь, но после окончания срока текущего контракта можно попытаться подписать какой-то новый контракт с приемлемыми условиями для двух сторон», — сказал Марунич.
Полностью интервью можно прочитать здесь.