Властям Украины придется вносить коррективы в свою систему пропаганды. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

«Северный поток - 2»: кому вершки, а кому корешки © REUTERS, Anton Vaganov/File Photo

«В Украине так долго говорили о том, что Запад нам поможет и Запад нас не оставит в беде и что «Северный поток — 2» не будет в результате достроен, что сейчас система пропаганды, политическая система, дала сбой, сбой очень серьёзный, очень ощутимый», — подчеркнул Бондаренко.

При этом, по словам политолога, те, кто принимает решения в сфере внешней политики Украины, давно понимают, что реально надеяться только на Запад не стоит, но для населения тезис о помощи заграницы широко использовался. Теперь пришла пора искать ему замену, указал Бондаренко.

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Ранее США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Согласно договоренностям, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.