Бондаренко отметил, что завершение строительства «Северного потока — 2» станет для российской стороны аргументом на переговорах после 2024 года о цене на транзит газа через Украину. Помимо экономических, Украине придется принимать и политические решения в связи с запуском РФ нового газопровода в Европу, добавил политолог.
«В Украине так долго говорили о том, что Запад нам поможет и Запад нас не оставит в беде и что «Северный поток — 2» не будет в результате достроен, что сейчас система пропаганды, политическая система, дала сбой, сбой очень серьёзный, очень ощутимый», — подчеркнул Бондаренко.
При этом, по словам политолога, те, кто принимает решения в сфере внешней политики Украины, давно понимают, что реально надеяться только на Запад не стоит, но для населения тезис о помощи заграницы широко использовался. Теперь пришла пора искать ему замену, указал Бондаренко.
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Ранее США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Согласно договоренностям, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.