По словам политолога, едва ли новый Майдан на Украине могут спровоцировать социальные потрясения.
«Когда народ только забывал о необходимости поиска хлеба насущного, тогда он сразу начинал думать о свободах. То есть реально сейчас обеднение народа вряд ли станет стимулом для нового Майдана. Плюс ко всему Майдану нужны спонсоры», — отметил Бондаренко.
США, добавил эксперт, не готовы спонсировать новый Майдан на Украине, а Россия никогда не работала на Украине системно, плюс те деньги, что выделялись, в основном разворовывались на пути между Москвой и Киевом.
Что касается оппозиции, она, по мнению Бондаренко, существует на Украине лишь на бумаге, и силы, способной организовать новый Майдан, пока нет.