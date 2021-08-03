Организаторов для нового Майдана на Украине сейчас достаточно, однако неизвестно, кто мог бы стать его спонсором. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

Ищенко объяснил, когда у Януковича был реальный шанс разогнать Майдан и что надо было делать © РИА Новости/Владимир Трефилов

«Когда народ только забывал о необходимости поиска хлеба насущного, тогда он сразу начинал думать о свободах. То есть реально сейчас обеднение народа вряд ли станет стимулом для нового Майдана. Плюс ко всему Майдану нужны спонсоры», — отметил Бондаренко.

США, добавил эксперт, не готовы спонсировать новый Майдан на Украине, а Россия никогда не работала на Украине системно, плюс те деньги, что выделялись, в основном разворовывались на пути между Москвой и Киевом.

Что касается оппозиции, она, по мнению Бондаренко, существует на Украине лишь на бумаге, и силы, способной организовать новый Майдан, пока нет.

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