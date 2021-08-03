Как полакомиться дыней, не навредив здоровью, на днях сообщил сайт gastronom.ru

При проблемах с желудком, почками и кишечником и пищевой аллергии употребления дыни вообще стоит избегать, предупреждают диетологи. А если особых проблем нет, диетологи рекомендуют есть дыню в умеренном количестве.

Диетолог научила бороться с тягой к сладкому © СС0, pixabay

Дыни растут на земле и впитывают все вредные вещества. Перед едой плод следует тщательно почистить щеткой в проточной воде. Кроме того, не стоит покупать дыни возле автотрасс.

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Дыня менее калорийна, чем арбуз, 35 ккал на 100 граммов. Калорийность зависит от сорта и, соответственно, содержания сахара. Наименее сладкая — дыня-«колхозница», а узбекская дыня-«торпеда» содержит до 20% сахара и не очень подходит для худеющих людей.

Существуют дынные диеты, поскольку в дыне много воды и клетчатки, однако такая диета вызывает слабительный эффект и вредна для микрофлоры кишечника.