По словам эксперта, сейчас стало понятно, что у Украины нет реальных союзников, на которых можно полностью положиться.
«Я вижу, что у [президента Украины] Владимира Зеленского нет сейчас повода для того, чтобы переживать о том, что он может потерять власть до 2024 года. А в 2024 году совпадут президентские выборы в Украине, президентские выборы в России и президентские выборы в США. А также это будет год окончания срока действия газового контракта», — отметил политолог.
По мнению Бондаренко, независимо от того, останется ли после 2024 года у власти на Украине Владимир Зеленский, в политике страны наступит перезагрузка. Тогда, сказал политолог, будут пересмотрены в том числе подходы к отношениям с Российской Федерацией.
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