В 2024 году ряд событий приведут к тому, что будут пересмотрены основные моменты, на которых базировалась внешняя политика Украины и прочих государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

По словам эксперта, сейчас стало понятно, что у Украины нет реальных союзников, на которых можно полностью положиться.

«Я вижу, что у [президента Украины] Владимира Зеленского нет сейчас повода для того, чтобы переживать о том, что он может потерять власть до 2024 года. А в 2024 году совпадут президентские выборы в Украине, президентские выборы в России и президентские выборы в США. А также это будет год окончания срока действия газового контракта», — отметил политолог.

«Северный поток – 2»: Осталось уложить 1% труб, «Газпром» обещает увеличить поставки газа в Европу после запуска проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Владимир Зеленский, в политике страны наступит перезагрузка. Тогда, сказал политолог, будут пересмотрены в том числе подходы к отношениям с Российской Федерацией.

Полностью интервью можно прочитать здесь.