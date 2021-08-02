Министры иностранных дел Эстонии и Литвы Эва-Мария Лийметс и Габриэлиус Ландсбергис обсудили возможные ограничительные меры против Белоруссии в связи с «миграционным давлением», сообщает «Интерфакс» 2 августа со ссылкой на пресс-службу эстонского МИДа

Лийметс заявила, что «сейчас самое главное — остановить поток мигрантов, прибывающих в Литву без законных оснований и работать вместе на всех уровнях, чтобы улучшить их возвращение», и рассказала о возможном вводе санкций за организацию «торговли людьми».

«Мы солидарны с Литвой, и наша позиция заключается в том, что Европа должна делать больше вместе, чтобы помочь защитить внешние границы Европейского Союза. Европейский Союз также должен использовать все меры против виновных в торговле людьми, которые помогли бы разрешить ситуацию, включая обсуждение возможности санкций», — отметила Лийметс.

В ответ на санкции. Почему Белоруссия пропускает нелегалов в Литву? © REUTERS, Janis Laizans

За этот период было задержано 2 839 «путешественников» из этих регионов, что в 35 раз больше, чем за весь 2020 год.

Ранее президент Александр Лукашенко из-за санкций Запада остановил выполнение договора Белоруссии с ЕС о реадмиссии, что вызвало резкое усиление потока нелегальных мигрантов в Евросоюз из Африки и Ближнего Востока и поставило в тупик европейские власти.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинял Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов в качестве «гибридного оружия».

Лукашенко же сравнил литовских пограничников с фашистами и пообещал в случае новых санкций Евросоюза ограничить транзит европейского транспорта через территорию Белоруссии.