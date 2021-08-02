Соединенные Штаты на протяжении десятилетий устраивали нечто подобное провокации британского эсминца Defender в водах Крыма, и продолжат делать это, сказал заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью украинскому изданию «Новое время»

«Можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда еще советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно», — сказал Кент.

По его словам, «в Черном море США продолжит отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский».

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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон готовится повторять скандальные акции, однако это вызвало резкую реакцию британской общественности.

Для того чтобы объяснить согражданам, для чего это было сделано, британское Министерство обороны «потеряло» папку с секретными планами провокации, которая вскоре оказалась на британском государственном телеканале «Би-би-си».

Телевизионщики утверждали, что документы попали к ним 22 июня, за день до провокации, однако обнародованы они были только 27 июля, после того как британцы начали массово выражать негодование провокационными действиями властей в Черном море.

Как следует из документов, вторжение британского корабля в воды Крыма стало следствием осознанного решения британских властей показать свою поддержку киевскому режиму вопреки всем возможным рискам.