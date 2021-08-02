Украина потеряла свой особый статус в Белом доме - как в глазах президента США Джо Байдена, так и среди его ближайшего окружения, считает уволенный за провальные результаты работы в 2020 году бывший председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев

В своей статье для «Украинской правды» Коболев пишет, что США Украине ничего не должны, а поддержку после госпереворота 2014 года объясняет тем, что Украина раньше была «любимицей Байдена», однако теперь все иначе.

«Так что же случилось сейчас? Почему изменилось отношение к Украине того, кто убедил наших европейских партнеров убрать из их нарративов термин "усталость от Украины", который в 2015 году продвигала российская пропаганда? Ответ очевиден — мы потеряли свой особый статус "любимицы" в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, но и среди ближайшего окружения», — уверен Коболев.

Руслан Бортник: Вашингтон дал Москве и Берлину новый инструмент против Украины © стрингер

«Украинская сторона допустила совсем безумную ошибку — она ​​решила сделать ставку на одну из сторон в американских президентских выборах. Эта ставка нам очень дорого стоила и еще будет стоить независимо от того, кто будет хозяином в Белом доме», — сказал Коболев.

Напомним, тогда представители киевского режима практически поголовно поддержали кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, однако выиграл выборы ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп.

«Мы получили худший из возможных результатов — токсичные отношения как с «красными» (республиканцами — ред.), которые считают, что мы их подставили, так и с «синими» (демократами — ред.), которые считают, что мы попытались подыграть красным», — заявил экс-глава «Нафтогаза».

По его словам, если Киев хочет наладить отношения с Вашингтоном, то ему нужно отказаться от формата «мы — вам, вы — нам», а старательно проводить реформы, которые требуют США.

Именно так, по версии Коболева, действовала команда пятого президента Украины Петра Порошенко после избрания Трампа.

Коболев полагает, что Украина обречена играть роль младшего партнера, так как ее политический и экономический вес крайне незначителен, и самостоятельно она не способна достигать каких-либо целей.

Яркий пример этого — проигрыш Киева в борьбе за санкции против компании Nord Stream AG, оператора трубопровода «Северный поток 2», отметил экс-глава «Нафтогаза».