Украинский футболист Роман Зозуля, не стесняющийся демонстрировать свои неонацистские взгляды, лидирует в народном опросе, который провел политический обозреватель Андрей Манчук на своем канале в Telegram с целью определить народные симпатии относительно нового тренера сборной Украины по футболу

Ранее закончился тренерский контракт Андрея Шевченко, который вывел сборную Украины в четвертьфинал чемпионата Европы. Несмотря на серьезный успех, договор не был продлен, о заключении нового пока ничего не известно.

В опросе на Telegram-канале Андрея Манчука помимо Зозули, набравшего на момент выхода публикации 27% голосов, в списке кандидатов собраны наиболее одиозные русофобские фигуры украинской общественности и политики.

Зозуля как символ фашизма. Почему испанские болельщики годами преследуют украинского футболиста © commons.wikimedia.org, Станислав Ведмидь Степан Бандера с 22% голосов, далее идет ненавидящая русский язык «писательница» Лариса Ницой (17%), вслед за ней — «шпрехенфюрер» Тарас Креминь (15%).

На пятом месте закрепился неонацист Сергей Стерненко, виновный в вымогательстве и убийстве. За него проголосовало 7% читателей Telegram-канала Манчука.

Экс-глава «Института Нацпамяти» Владимир Вятрович, командир роты «Торнадо» Руслан Абальмаз, виновный в изнасилованиях и убийствах мирных жителей Донбасса, норвежский нацист и массовый убийца Андерс Брейвик набрали по 4% голосов.

Понятно, что опрос носит сатирический характер, однако он выражает общую украинскую тенденцию: для того, чтобы получить какую угодно должность или вообще деньги от украинского государства, лучше всего исповедовать ультраправые взгляды.

В противном случае можно прослыть «рукой Кремля» и пострадать как морально, так и физически: например, писателя Олеся Бузину просто расстреляли у его подъезда.