Новой ведущей украинского познавательного шоу "Орёл и решка" стала российская актриса Анфиса Черных. Об этом сообщили на странице проекта в Instagram 2 августа

Просто невыносимо: Тодоренко призналась в комплексах, которые мучали всю съемочную группу «Орла и решки» © Регина Тодоренко/Инстаграм будет вести пятый сезон «Орла и решки» вместе с Антоном Зайцевым.

«Градус приключений повышается: отправляемся в новые путешествия с сезоном "Чудеса света 5"! Новые чудеса вам покажут Антон Зайцев @anton_zaytsev6 и Анфиса Черных @anfi_son… Ну что, поехали с нами?» — написали на странице шоу.

Ведущие отправятся исследовать Азию, они побывают на райских островах и в таких местах, где «жизнь с трудом можно представить». При этом один из пары должен прожить выходные в новом городе на 100 долларов, а другой может тратить неограниченные суммы с «золотой» банковской карты.

Премьера нового сезона состоится 21 августа, на украинском «Новом канале» и российском телеканале «Пятница».

Анфиса Черных родилась в Москве, ей 25 лет. В детстве она снималась в «Ералаше», сыграла в фильмах «Крыша», «Географ глобус пропил», «Кухня: Последняя битва», «Новые ёлки» и других телепроектах.

В своем Instagram она также поделилась кадрами со съемочной площадки.