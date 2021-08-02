Режим президента Владимира Зеленского намерен распродать государственных предприятий на сумму $447,5 млн, сказано в сообщении на сайте правительства Украины, опубликованном 2 августа

Это существенно больше, чем годом ранее: за 2020 год украинские власти смогли выручить от приватизации всего $83,9 млн.

«Первый аукцион в рамках большой приватизации должен состояться 31 августа. От продажи АО "Объединенная горно-химическая компания" планируется привлечь 4-6 млрд грн ($149-224 млн)», — говорится в сообщении.

Киев готовит масштабную приватизацию украинских портов © flickr.com, dmytrok

Дожившие до наших дней госкомпании контролируются представителями украинской власти, получающими выгоду от перенаправления финансовых потоков предприятий.

Это выгоднее, чем брать на себя ответственность, которая возникнет в случае приватизации предприятия: любые потери можно будет восполнить из госбюджета, а не из собственного кармана.

По этой причине приватизация целого ряда крупных госпредприятий на Украине «буксовала» последние десятилетия.

Каждый из украинских президентов обещал международным кредиторам Украины провести масштабную приватизацию, однако всем, кроме Зеленского, удавалось ее избежать.

Впрочем, хотя уже назначена дата приватизации ряда крупнейших предприятий, достаточно высока вероятность того, что аукционы будут сорваны, как неоднократно случалось на Украине в последние годы.