«Решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники) УК России и приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ задержали украинца с поличным и пресекли контрабанду головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса в Украину.
По версии следствия, задержанный — агент СБУ. Он использовал подложные документы, псевдонимы и другие меры конспирации.
Ранее в СБУ заявили о блокировке деятельности якобы агентурной сети ФСБ РФ, которая действовала на территории Херсонской области.