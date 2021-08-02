Задержанного ранее ФСБ в Марий Эл агента Службы безопасности Украины (СБУ), пытавшегося вывезти из РФ детали зенитно-ракетного комплекса, приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы. Об этом 2 августа сообщается на сайте Центра общественных связей ФСБ

«Решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники) УК России и приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Шпионы Короля-Мангуста: СБУ раскрыла масштабную сеть «агентов ФСБ» © Facebook, Гітлянська Олена

По версии следствия, задержанный — агент СБУ. Он использовал подложные документы, псевдонимы и другие меры конспирации.

Ранее в СБУ заявили о блокировке деятельности якобы агентурной сети ФСБ РФ, которая действовала на территории Херсонской области.