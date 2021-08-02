В статье министр задается вопросом: что США и их союзники должны изменить в своей политике, чтобы она отвечала новым реалиям?
«Время США и европейским союзникам наконец определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС», — отвечает на свой вопрос Кулеба.
По его словам, Украина под руководством Владимира Зеленского «полностью привержена ускорению внутренних трансформаций, что отвечает ожиданиям европейских и трансатлантических партнеров».
При этом, утверждает министр, усилий Украины будет недостаточно для успеха без сильной поддержки государств-челнов НАТО и ЕС, а также самих этих организаций.
Кулеба ждет встречных шагов со стороны Запада, а также «совместной работы» сторон по затягиванию Украины в евроатлантический блок.