США и Евросоюз должны признать, что Украина «является неотъемлемой частью Запада» и представить четкую дорожную карту по вступлению страны в ЕС и НАТО, написал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своей статье для американского издания Foreign Affairs, перевод которой опубликован на сайте МИД 2 июня

В статье министр задается вопросом: что США и их союзники должны изменить в своей политике, чтобы она отвечала новым реалиям?

«Время США и европейским союзникам наконец определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС», — отвечает на свой вопрос Кулеба.

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При этом, утверждает министр, усилий Украины будет недостаточно для успеха без сильной поддержки государств-челнов НАТО и ЕС, а также самих этих организаций.

Кулеба ждет встречных шагов со стороны Запада, а также «совместной работы» сторон по затягиванию Украины в евроатлантический блок.