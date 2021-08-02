«Мы должны сконцентрироваться на вопросе сертификации запуска этого газопровода, потому что фактически есть возможности, и настаивать на том, чтобы этот газопровод был сертифицирован согласно требованиям Третьего энергетического пакета. Там очень существенное ограничение использования третьими сторонами. Чтобы не только Газпром мог использовать этот газопровод, но и другие компании», — заявил Макогон.
По словам главы «Оператора ГТС Украины», это позволит Киеву сократить долю Газпрома в поставках газа по СП-2 до 50%, по примеру магистрали Opal.
Третий энергетический пакет ЕС — это ряд правовых норм, ограничивающих монополию на снабжение топливом и электричеством.
Ранее США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Согласно договоренностям, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины.
В случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.