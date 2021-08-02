Киеву нужно добиваться того, чтобы к СП-2 применили требования Третьего энергетического пакета Евросоюза, которые позволят сократить долю Газпрома в поставках газа по магистрали. Об этом 2 августа сказал в эфире телеканала «Украина-24» глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон

«Мы должны сконцентрироваться на вопросе сертификации запуска этого газопровода, потому что фактически есть возможности, и настаивать на том, чтобы этот газопровод был сертифицирован согласно требованиям Третьего энергетического пакета. Там очень существенное ограничение использования третьими сторонами. Чтобы не только Газпром мог использовать этот газопровод, но и другие компании», — заявил Макогон.

«Северный поток - 2»: кому вершки, а кому корешки © REUTERS, Anton Vaganov/File Photo

Третий энергетический пакет ЕС — это ряд правовых норм, ограничивающих монополию на снабжение топливом и электричеством.

Ранее США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Согласно договоренностям, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

В случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.