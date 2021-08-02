Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об избрании для экс-судьи Николая Чауса, который на данный момент находится под контролем Службы безопасности Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом 2 августа сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в ВАКС

«С соответствующей просьбой НАБУ обратилось в Высший антикоррупционный суд», — говорится в сообщении.

Заседание суда по избранию меры пресечения для Чауса состоится 4 августа.

Ну очень нужный судья. Как из-за Чауса рассорились НАБУ и СБУ, а Санду негодовала © Николай Чаус/Фейсбук Ростислав Кравец сообщил, что готовится подать в Генеральную прокуратуру ходатайство о том, чтобы с НАБУ сняли подследственность в деле экс-судьи. Также Кравец заявил, что его подзащитному угрожает опасность от лиц, которые он предпочел не называть.

В мае Николай Чаус, который исчез в начале апреля, записал первое видеообращение и заявил, что его никто не похищал. Он рассказал, что находится в безопасности и хорошо себя чувствует. Однако жена Чауса Светлана выразила уверенность в том, что ее мужа удерживают, поскольку на видео он ведет себя неестественно и одет в чужую одежду. Кроме того, она была убеждена, что бывший судья находится не в Молдавии, а на Украине.

Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло ранее сообщил, что молдавские правоохранители идентифицировали похитителей экс-судьи и считают, что к его исчезновению причастны государственные учреждения Украины.

В пятницу СМИ обнародовали фото Чауса в одних трусах, и сообщили, что его отпустили в районе села Мазуровка Винницкой области.