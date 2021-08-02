Служба безопасности Украины пресекла деятельность силовой ячейки общественного объединения, которое контролировал депутат Верховной Рады. Об этом 2 августа ведомство сообщило на своем официальном сайте

Кулеба описал внешнюю политику Зеленского одним словом © president.gov.ua Илье Киве и «Патриотах — За жизнь». Отмечается, что лидеру группировки объявили подозрение. В частности, в СБУ сообщили о попытках расшатывания общественно-политической ситуации в восточных регионах Украины.

«Во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске блокирована деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте 2021 года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжкие телесные повреждения идеологическому оппоненту. Действия должны были привести к обострению политической обстановки.

В рамках обысков по местам проживания участников группы и офисном помещении общественного объединения правоохранители обнаружили холодное оружие, инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям в отношении идеологических оппонентов, большую партию каннабиса и оборудование для его выращивания.