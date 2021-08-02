По его словам, после получения Офисом генпрокурора разрешения на заочное расследование в деле Майдана в отношении Виктора Януковича реального расследования, вероятнее всего, так и не будет.
«Сегодняшнее решение суда ярко демонстрирует, как нынешняя власть идет по стопам Порошенко. Предшественник Зеленского также пытался требовать от судей вынести приговор Виктору Януковича именно в канун Дня независимости. Нынешняя власть ради подобного пиара использует решение суда о начале досудебного расследования дела Майдана», — написал он.
По мнению Сердюка, подобные действия и решения — это «лишь махинации и обман общества со стороны власти», пытающиеся сокрыть полное отсутствие доказательств причастности Януковича к расстрелам на Майдане правоохранителей и протестующих.
В понедельник Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении Януковича относительно расстрелов на Майдане.