Решение суда о разрешении заочного расследования дела Майдана является пиаром украинской власти накануне Дня независимости. Об этом 2 августа заявил адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк в Facebook

Сердюк заявил, что у Офиса генпрокурора нет доказательств против Януковича © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Виктора Януковича реального расследования, вероятнее всего, так и не будет.

«Сегодняшнее решение суда ярко демонстрирует, как нынешняя власть идет по стопам Порошенко. Предшественник Зеленского также пытался требовать от судей вынести приговор Виктору Януковича именно в канун Дня независимости. Нынешняя власть ради подобного пиара использует решение суда о начале досудебного расследования дела Майдана», — написал он.

По мнению Сердюка, подобные действия и решения — это «лишь махинации и обман общества со стороны власти», пытающиеся сокрыть полное отсутствие доказательств причастности Януковича к расстрелам на Майдане правоохранителей и протестующих.

В понедельник Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении Януковича относительно расстрелов на Майдане.