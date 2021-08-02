С украинской стороны к обучению типа PASSEX привлекли патрульный катер типа Island «Славянск». Грузия задействовала катер береговой охраны типа Island «Очамчире» и патрульный катер «Сухуми» Департамента пограничной полиции.
«В акватории Черного моря украинскими моряками вместе с грузинскими коллегами из Береговой охраны и Департамента пограничной полиции Грузии были проведены учения типа PASSEX», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны изучали совместимость экипажей кораблей ВМС Украины и грузинских военных моряков для выполнения совместных морских задач в составе многонациональных тактических групп.
Также стороны отработали элементы по тактическому маневрированию, спасению человека, упавшего за борт, и передаче грузов.
Ранее военные Украины приняли участие в международных учениях «Agile Spirit — 2021» в Грузии.