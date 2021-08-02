Представители Госбюро расследований (ГБР) Украины задержали сотрудника Управления госохраны Украины Евгения Беспалого, который накануне избил танцора Евгения Гончаренко. Об этом 2 августа сообщает Telegram-канал Klymenko Time

Националисты предприняли новую атаку на акцию ЛГБТ под Офисом Зеленского © Киевпрайд/Инстаграм Евгений Гончаренко, участник коллектива танцоров украинской певицы Нади Дорофеевой. Из-за травм у него произошло кровоизлияние в мозг. Молодому человеку сделали трепанацию черепа и ввели его в искусственную кому.

Нападавший попал на запись системы видеонаблюдения. Выяснилось, что это военнослужащий из Управления государственной охраны Евгений Беспалый. На время служебного расследования Беспалого отстранили от исполнения служебных обязанностей.

«Сотрудники ГБР задержали Евгения Беспалого, ему может грозить до 8 лет. Сейчас в рамках досудебного расследования допрошены свидетели уголовного преступления, проведены опознания лиц, получены видеозаписи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов свидетелей и другие следственные действия», — говорится в сообщении.

По сообщениям очевидцев, компания людей «бандитской внешности» дежурила возле гей-клуба и приставала к его посетителям.

Ранее, в пятницу 30 июля, возле Офиса президента состоялась ЛГБТ-акция, на участников которой стали нападать праворадикалы, в частности из организации «Традиция и порядок».