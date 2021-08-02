В ночь на воскресенье, 1 августа, у гей-клуба в Киеве произошло нападение на танцора певицы Нади Дорофеевой. По данным СМИ, злоумышленником, нанесшим серьезные травмы артисту, был сотрудник Управления государственной охраны Украины Евгений Беспалый. Об этом исполнительница и ее продюсер Алексей Потапенко сообщили в соцсетях 2 августа

«Женя с друзьями вышел из клуба "Лифт", спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и ещё один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому…» — сообщила ранее Дорофеева.

В понедельник, 2 августа, она дополнила свой пост, сообщив поклонникам о том, как ситуация развивается дальше.

«Ребята, мой предыдущий пост инстаграм удалил за «нарушение руководства сообщества», потому делюсь актуальной информацией в этом: Женя все еще находится в медикаментозной коме… Виновного нашли и опознали, видео того, как все произошло, уже в сети!» — рассказала Дорофеева.

Гневный пост про танцора опубликовал и украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко), он посоветовал напавшему сдаться по-хорошему.

«Обращаюсь к Великой силе Интернет-комьюнити, давайте найдем это ничтожество, оно вчера в Киеве избило нашего танцора, да так, что парень в коме, а теперь мы хотим его найти и заставить ответить за свои поступки, цивилизованно и по закону. Легко обидеть артиста, а теперь давай-ка, малыш, поговорим со старшими товарищами, кто знает его, бросайте инфо! А тебе, уличный герой, советую самому прийти, так будет легче наказание, я обещаю», — написал Потап.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПАУК ИЗ «КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА» РАССКАЗАЛ, КАК МОГ БЫ СТАТЬ МЭРОМ В БОЛГАРИИ.

В Управлении государственной охраны подтвердили, что нападавший действительно их действующий сотрудник. В ведомстве начали служебную проверку, отстранив военнослужащего от обязанностей.