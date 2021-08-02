В частности, по словам фермеров в Херсонской области, минимум треть урожая картофеля потеряна из-за избыточных осадков на юге страны и засухи на севере.
По их подсчетам, в среднем ущерб у хозяйства, которое высадило ранний картофель на 20 га, на сегодняшний день составляет около 10 млн грн.
При этом ранний херсонский картофель в Киеве стоит уже от 15 грн за кг. Однако падает качество картошки, из-за этого цена на нее будет снижаться, несмотря на неурожай.
Ранее украинским садоводам пришлось уничтожать урожай черешни из-за перенасыщения рынка импортными ягодами.