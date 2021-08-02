Из-за погодных условий урожай картофеля на Украине под угрозой. Об этом 2 августа сообщает biz.today.ua

Ледяные «пельмени» уничтожили урожай украинцев - видео © РИА Новости, Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк потеряна из-за избыточных осадков на юге страны и засухи на севере.

По их подсчетам, в среднем ущерб у хозяйства, которое высадило ранний картофель на 20 га, на сегодняшний день составляет около 10 млн грн.

При этом ранний херсонский картофель в Киеве стоит уже от 15 грн за кг. Однако падает качество картошки, из-за этого цена на нее будет снижаться, несмотря на неурожай.

Ранее украинским садоводам пришлось уничтожать урожай черешни из-за перенасыщения рынка импортными ягодами.