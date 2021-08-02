Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил России «камнями с неба», а также заверил, что дождется момента, чтобы «вернуть» Крым. Об этом он заявил в интервью журналисту Евгению Киселеву, опубликованном 1 августа

По словам Кулебы, «возвращение» Крыма — это вопрос времени. В качестве аргумента он привел то, что Российская империя распалась в ходе Первой мировой войны.

Он также рассказал, что работал в Страсбурге, расположенном в Эльзасе — регионе, который являлся предметом спора между Францией и Пруссией. Франция потеряла его в результате франко-прусской войны, но спустя несколько десятилетий «вернула под свой контроль».

Украинская альтернатива Крыму. Что ожидает отдыхающих в Кирилловке © commons.wikimedia.org, V&A Dudush

«Как писали во время аннексии, "главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», — заявил Кулеба.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. Москва настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.