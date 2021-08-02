Вместо ушедшего с поста главного тренера сборной Украины по футболу национальную команду с наибольшей долей вероятности может возглавить известный местный специалист Мирон Маркевич. Такую информацию в понедельник, 2 августа, распространил ряд украинских СМИ со ссылкой на источники

Об уходе Шевченко с поста главного тренера сборной стало известно накануне. У лучшего бомбардира национальной команды Украины истек срок контракта. Согласно заявлению Украинской ассоциации футбола (УАФ), Шевченко вместе с другими членами тренерского штаба хочет попробовать свои силы на клубном уровне. При этом в прессе появилась информация, что теперь уже бывший главный тренер сборной и УАФ не сошлись в сумме нового контракта, а сам Шевченко якобы имеет конфликт с президентом ассоциации Андреем Павелко.

Сообщается, что наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины сейчас является Мирон Маркевич, выводивший в 2015 году «Днепр» в финал Лиги Европы. Также отмечается, что резервным вариантом, если переговоры с Маркевичем пройдут неудачно, является бывший нападающий сборных СССР и Украины Алексей Михайличенко. Примечательно, что оба они уже возглавляли в разные годы главную команду страны. «Поговорили на повышенных тонах»: СМИ назвали причины ухода Шевченко из сборной Украины © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Также сохраняется вероятность, что сменить Шевченко у руля сборной может его бывший партнер по киевскому «Динамо» Сергей Ребров. На сегодняшний день он возглавляет один из клубов в ОАЭ, но при этом в его контракте есть пункт о досрочном расторжении соглашения в случае приглашения в сборную.

Мирон Маркевич — уроженец Львовской области, ему 70 лет. В 2010 году возглавил сборную Украины, совмещая этот пост с должностью наставника харьковского «Металлиста». После снятия очков с харьковчан за якобы договорной матч в знак протеста Маркевич ушел из сборной, проведя во главе команды всего 4 игры, 3 из них выиграв и 1 сведя к ничьей.