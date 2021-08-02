Телеведущий Михаил Шац рассказал о шокирующем случае, связанном с музыкантом Сергеем Шнуровым. К нему ведущий должен был приехать, чтобы записать пилотную версию нового шоу. Об этом Шац рассказал 1 августа в эфире YouTube-шоу Данилы Поперечного «Без души»

По словам ведущего, когда он с супругой и тремя детьми подплывал к дому Шнурова на катере, лидер «Ленинграда» почему-то решил предстать перед ними неожиданной стороной.

«Повернулся задницей и все это показывает детям», — вспомнил ведущий.

Шац отметил, что почти все коллеги Шнурова давно привыкли к его проделкам и стараются относиться с пониманием к шалостям 48-летнего музыканта.

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В последнее время имя Сергея Шнурова часто мелькает в новостных лентах как участника различных скандалов, как правило, происходит это после того, как артист, обычно в стихотворном формате, высмеивает недостатки своих коллег по цеху.