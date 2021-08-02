Очередное заседание контактной группы по Донбассу запланировано на конец августа, оно может пройти в очном формате. Об этом сказал постоянный представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, передает 2 августа РИА Новости

Грызлов напомнил, что на предыдущем заседании ТКГ российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. По его словам, сейчас есть все возможности для возвращения к этому формату.

«Недавно обновился состав участников контактной группы от ОБСЕ, в том числе с 1 августа начался срок полномочий нового координатора от ОБСЕ, и это еще один фактор для возвращения в ранее принятый формат диалога», — отметил постпред РФ.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Представитель Украины, первый президент Леонид Кравчук, по словам его помощника, находится в реанимации на ИВЛ. Его готов заменить министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Кроме того, с 1 августа ОБСЕ сменила координатора на переговорах по Донбассу. Им стал финский дипломат Микко Киннунен.