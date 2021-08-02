Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин уверен, что Украина не сможет существовать как государство. Об этом 2 августа сообщает агентство РИА Новости

«Мы видим, что сейчас по факту (у Украины — ред.) нет Крыма и нет Донбасса. Я вам скажу, что это только начало. Потому что те камни преткновения, которые есть в украинском обществе, только усиливают раздор из-за недальновидной законотворческой деятельности. Все это в итоге приведет к тому, что Украина как государство существовать просто не сможет», — заявил Пушилин.

Неродные. Русские Украины не стали коренным народом © РИА Новости, Юрий Кавер / Перейти в фотобанк

Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.