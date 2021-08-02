Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в каждой области страны строится самый высокий флаг региона размером до 110 метров, которые поднимут 23 августа. Об этом 2 августа он заявил на форуме «Украина 30. Имидж Украины», который транслировали украинские телеканалы

«23 августа — это день флага. Обычно утром поднимается флаг. Это показывают по телевизору. Да и все. В этом году мы немного по-другому подошли к этому празднику. Во-первых, в каждом регионе Украины строится самый большой флаг этого региона», — заявил Тимошенко.

По его словам, флаги строят высотой от 50 до 110 метров.

Зеленский пообещал грандиозный военный парад на 30-летие независимости Украина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что на реализацию плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5,4 млрд гривен (около 16 млрд рублей).