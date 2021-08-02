«23 августа — это день флага. Обычно утром поднимается флаг. Это показывают по телевизору. Да и все. В этом году мы немного по-другому подошли к этому празднику. Во-первых, в каждом регионе Украины строится самый большой флаг этого региона», — заявил Тимошенко.
По его словам, флаги строят высотой от 50 до 110 метров.
В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа. 23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». 24 августа пройдет военный парад.
Ранее сообщалось, что на реализацию плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5,4 млрд гривен (около 16 млрд рублей).