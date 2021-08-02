Владельцы земельных участков или паев на Украине, которые не оформят на свое имущество право собственности, могут потерять землю, сообщило информагентство «РБК-Украина» со ссылкой на разъяснения Министерства юстиции страны

На Украине с 1 июля 2021 года отменен мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

«Законодательством Украины установлено, что, если до 1 января 2025 года владелец невостребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка», — говорится в сообщении.

Арахамия признал, что иностранные банки смогут стать владельцами украинской земли © Facebook, david.braun

Для присвоения кадастрового номера необходимо обратиться в Госгеокадастр и передать на рассмотрение пакет документов: заявление о госрегистрации и оригиналы документов о землеустройстве.

Фактически это означает, что у чиновников Госгеокадастра появляется коррупционная кормушка, позволяющая вымогать взятки за то, чтобы купленная земля оставалась в собственности владельца.