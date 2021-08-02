На Украине с 1 июля 2021 года отменен мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
«Законодательством Украины установлено, что, если до 1 января 2025 года владелец невостребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка», — говорится в сообщении.
В Минюсте заявили, что получение кадастрового номера земельного участка — необходимое условие для регистрации права собственности.
Для присвоения кадастрового номера необходимо обратиться в Госгеокадастр и передать на рассмотрение пакет документов: заявление о госрегистрации и оригиналы документов о землеустройстве.
Фактически это означает, что у чиновников Госгеокадастра появляется коррупционная кормушка, позволяющая вымогать взятки за то, чтобы купленная земля оставалась в собственности владельца.