Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко покинул национальную команду. Об этом 2 августа сообщил Telegram-канал «Динамо Киев Inside»

Telegram-канал назвал несколько причин, которые побудили Шевченко приняться такое решение.

Первая причина — финансовая. Шевченко не требовал повысить зарплату, но просил ее не урезать. По данным источников канала, Украинская ассоциация футбола (УАФ) планировала сократить зарплату тренерскому штабу сборной в два раза.

Кроме того, тренерам сборной заплатили лишь половину обещанной суммы премиальных за Евро-2020.

«Не бросайте сборную»: Шевченко заявил, что его контракт с командой Украины истек © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Андреем Павелко. После неудач в матчах квалификации ЧМ-2022 против Казахстана и Финляндии, Павелко и Шевченко поговорили «на повышенных тонах при свидетелях».

Третьей причиной мог стать предварительный контракт с Сергеем Ребровым, который должен был прийти в сборную на смену Шевченко. Ребров, по информации источника, подписал контракт с арабским «Аль-Айн» с условием расторжения в одностороннем порядке при возможности уйти в украинскую сборную.

Шевченко возглавлял национальную команду с 2016 года. Ранее неоднократно сообщалось, что после работы в сборной Украины, Шевченко может возглавить «Милан».